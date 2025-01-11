«Ливерпуль» – «Аккрингтон». Трент, Жота, Нуньес играют. Онлайн-трансляция начнется в 15:15

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 15:15 по московскому времени. Ливерпуль – Аккрингтон Дата проведения 11 января, 15:15, «Энфилд» превью матча онлайн статистика коэффициенты Ливерпуль – Келлехер, Александер-Арнолд, Куанса, Цимикас, Эллиот, Собослаи, Эндо, Мортон, Bass Ray Ngumoha Adigun, Нуньес, Диогу Жота.
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