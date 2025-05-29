Миляев предложил заменить термин "спорт инвалидов" на "адаптивный спорт"

Губернатор Тульской области и председатель комиссии Госсовета по физической культуре и спорту Дмитрий Миляев выступил с инициативой отказаться от терминов "спорт инвалидов" и "спорт инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья".
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