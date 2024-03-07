В Steam неожиданно вышли сразу 15 старых игр Electronic Arts Компания Electronic Arts внезапно...

В Steam неожиданно вышли сразу 15 старых игр Electronic ArtsКомпания Electronic Arts внезапно выпустила в сервисе Steam сразу 15 своих классических игр, включая три части Populous, две части Dungeon Keeper и семь частей Command & Conquer с DLC.
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