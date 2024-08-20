Госавтоинспекция спасла жизнь двухмесячному малышу в Улан-Удэ

В Улан-Удэ сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) предотвратили серьезные последствия после того, как спасли двухмесячного младенца, находившегося в критическом состоянии.
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