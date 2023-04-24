США не смогли устроить «холодный душ» делегации РФ — постпред Белоруссии

У США не получилось организовать «холодный душ» российской делегации в ООН, заявил постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков 25 апреля по итогам заседания Совбеза ООН, посвященного эффективной многосторонности и защите принципов Устава ООН.