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США не смогли устроить «холодный душ» делегации РФ — постпред Белоруссии

США не смогли устроить «холодный душ» делегации РФ — постпред Белоруссии

У США не получилось организовать «холодный душ» российской делегации в ООН, заявил постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков 25 апреля по итогам заседания Совбеза ООН, посвященного эффективной многосторонности и защите принципов Устава ООН.

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