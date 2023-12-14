Полицейские и общественники обсудили тему профилактики подростковой преступности

В заседании приняли участие председатель Эдуард Донченко и члены Общественного совета при ОМВД России по Зеленодольскому району, врио начальника отдела Рамиль Калимулин, заместитель начальника полиции Фидан Миндибаев, начальник отделения по делам несовершеннолетних Галина Любина.
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