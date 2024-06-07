Победитель аукциона отремонтирует дороги в Самаре за 594 млн рублей

В Самаре определен победитель аукциона, который отремонтирует все городские дороги. По итогам электронного аукциона компания согласилась выполнить работы за 594 млн рублей, что на 4,49% ниже максимально допустимой стоимости контракта в 621,1 млн рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии