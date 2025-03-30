В кинотеатре «Октябрь» состоялась светская премьера экшен-драмы «Жига. На полной скорости». Это истории молодых героев, которые оказываются в центре настоящего приключения, благодаря старой доброй «жиге» из забытого гаража.
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