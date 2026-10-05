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Алена Кравец в 46 лет ждет первенца и называет это чудом после истории с приёмной дочерью

Алена Кравец в 46 лет ждет первенца и называет это чудом после истории с приёмной дочерью

О первой беременности Алена Кравец рассказала сама — в 46 лет. Для светской львицы, модели и телеведущей это не рядовая новость светской хроники: позднее материнство она называет наградой за годы переживаний.

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