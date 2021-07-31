Идеальные сырники: 3 рецепта самого модного завтрака. А может, и обеда

С чего начинается ваше утро? Если думаете, что у вас нет времени вкусно позавтракать, то ведущие кулинарных программ на канале «Кухня ТВ» предлагают три рецепта простых и невероятно вкусных сырников, от которых будут в восторге все домочадцы.