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Идеальные сырники: 3 рецепта самого модного завтрака. А может, и обеда

Идеальные сырники: 3 рецепта самого модного завтрака. А может, и обеда

С чего начинается ваше утро? Если думаете, что у вас нет времени вкусно позавтракать, то ведущие кулинарных программ на канале «Кухня ТВ» предлагают три рецепта простых и невероятно вкусных сырников, от которых будут в восторге все домочадцы.

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