"Наша мама русская, поэтому банки мы не выкидываем". О русских африканцах

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Сейчас в сети видео гуляет, на котором африканские детишки, на чистом русском на камеру говорят: "Наша мама русская, поэтому банки мы не выкидываем" Скрин из видео "Наша мама русская, поэтому у нас в Африке даже клубника растет" Скрин из видео "Наша мама русская, поэтому она поцелует и все пройдёт " И наконец:" наша мама русская и она главная в семье, только папе не говори " Скрин из видео Скрин из видео Видео здесь.