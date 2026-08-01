❗️Национальный антитеррористический комитет подтвердил взрыв СВУ в ресторане на Кудринской площади в Москве.
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❗️Национальный антитеррористический комитет подтвердил взрыв СВУ в ресторане на Кудринской площади в Москве.
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