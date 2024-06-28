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Шедший из России в Тунис сухогруз с пшеницей встал на мель у берегов Турции

Шедший из России в Тунис сухогруз с пшеницей встал на мель у берегов Турции

У берегов Стамбула в Мраморном море сел на мель сухогруз, который шёл из России. О случившемся сообщило Генеральное управление Береговой охраны Турции.

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