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Феликс перед «Дортмундом»: «Челси» должен насладиться игрой и победить. Мы уверены в себе»

Жоау Феликс высказался в преддверии ответного матча «Челси» с дортмундской «Боруссией». В первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов «синие» уступили немцам в гостях со счетом 0:1.

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