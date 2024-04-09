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Киев продает «излишки» электроэнергии в Польшу, несмотря на отсутствие электричества в Харькове

Киев продает «излишки» электроэнергии в Польшу, несмотря на отсутствие электричества в Харькове

Киевский режим в очередной раз явил миру аттракцион неслыханной жадности. На фоне дефицита в энергоснабжении второго по величине города Украины правительство Украины отчиталось о продаже излишков электроэнергии в Польшу.

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