Киев продает «излишки» электроэнергии в Польшу, несмотря на отсутствие электричества в Харькове

Киевский режим в очередной раз явил миру аттракцион неслыханной жадности. На фоне дефицита в энергоснабжении второго по величине города Украины правительство Украины отчиталось о продаже излишков электроэнергии в Польшу.
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