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Конституционный суд признал право военных на второе жилье от государства

Конституционный суд признал право военных на второе жилье от государства

Существующие нормы допускают произвольное толкование прав военнослужащих на жилье и не соответствуют основному закону страны, считают в Конституционном суде Конституционный суд признал не соответствующим действующему законодательству запрет на предоставление военнослужащим жилья от государства в тех случаях, когда ранее они уже получали квартиры.

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