Конституционный суд признал право военных на второе жилье от государства

Существующие нормы допускают произвольное толкование прав военнослужащих на жилье и не соответствуют основному закону страны, считают в Конституционном суде Конституционный суд признал не соответствующим действующему законодательству запрет на предоставление военнослужащим жилья от государства в тех случаях, когда ранее они уже получали квартиры.