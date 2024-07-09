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Калужские новости

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В Калуге отключат телевидение и радио

В Калуге отключат телевидение и радио

Телевещание в Калуге программ РТРС-1 и РТРС-2 в цифровом формате будет отключено с 10 по 12 июля из-за ремонтных работ на телевышкеТелевещание в Калуге программ РТРС-1 и РТРС-2 в цифровом формате будет отключено с 10 по 12 июля.

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