В Калуге отключат телевидение и радио

Телевещание в Калуге программ РТРС-1 и РТРС-2 в цифровом формате будет отключено с 10 по 12 июля из-за ремонтных работ на телевышкеТелевещание в Калуге программ РТРС-1 и РТРС-2 в цифровом формате будет отключено с 10 по 12 июля.
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