Под Самарой в ДТП погибли двое несовершеннолетних

Один из них находился за рулем в момент происшествия.Так, по информации ГУ МВД России по Самарской области, в ночь на 29 октября на 1 километре автомобильной дороги “Магистраль центральная” юноша 2007 года рождения двигался за рулем автомобиля Лада Калина.
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