На АЗС Дагестана нашли тысячи нарушений

На автозаправочных станциях Республики Дагестан было обнаружено в общей сложности более 4,5 тысяч нарушений требований промышленной безопасности, говорится в сообщении регионального министерства энергетики и тарифов республики .
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