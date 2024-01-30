Психолог Храмова назвала «Слово пацана» сериалом-саморазоблачением

Кандидат психологических наук, доцент кафедры Общей и прикладной психологии факультета психологии РПУ святого Иоанна Богослова Надежда Храмова сообщила, что в сериале «Слово пацана» продемонстрировано расчеловечивание из-за отказа государства от сакральной идеи.
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