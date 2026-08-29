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Владимирские новости

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Завтра похолодание до +13 градусов ночью

Завтра похолодание до +13 градусов ночью

Завтра ночью станет прохладнее, а ветер почти стихнет. Как изменится погода днём? Переходите читать!Сегодня, 29 августа, дневная температура воздуха составляет +19 градусов.

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