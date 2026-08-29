Завтра похолодание до +13 градусов ночью

Завтра ночью станет прохладнее, а ветер почти стихнет. Как изменится погода днём? Переходите читать!Сегодня, 29 августа, дневная температура воздуха составляет +19 градусов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- A Препараты для леч...
- EP Препараты для леч...
- ГЕРОФАРМ испытал ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым