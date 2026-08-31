Химическая промышленность: локализация растворителя для микроэлектроники

Компания «Молекулярный код» (Москва), учрежденная тремя акционерами: АО «Химмед (поставщик химических и лабораторных реагентов и оборудования, 50%), ООО «Химика актив» (33,3%) и ООО «Инжиниринговых химико-технологический центр» Томского госуниверситета (16,7%) — откроет на базе химического кластера в подмосковном Подольске первую в России площадку по выпуску N-метил-2-пирролидона (NMP).