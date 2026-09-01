Сталин в Екатерингофе

Про уцелевшее в период десталинизации изображение Сталина на памятнике в Екатерингофе.Сталин в ЕкатерингофеПомню, как удивился, когда хорошо разглядел памятник молодогвардейцам в парке Екатерингоф (давно это было).
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