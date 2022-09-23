Доцент РЭУ Иванова-Швец сообщила о праве россиян на более высокую пенсию умершего супруга

Часть россиян имеют право получать более высокую пенсию своего умершего супруга. О том, как это сделать и какие есть нюансы, рассказала агентству «Прайм» доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им.