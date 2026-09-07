Әлмәт районындагы трассада йөк машинасы белән бәрелешкән «Нива» йөртүчесе һәлак булган

ТР Әлмәт районында трассада «Нива» автомобиле йөк машинасы белән бәрелешкән. Татарстан Дәүләт автоинспекциясеннән хәбәр итүләренчә, юл-транспорт һәлакәте төнлә Казан-Оренбург автоюлының 245 нче километрында булган.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым