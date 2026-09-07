НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Әлмәт районындагы трассада йөк машинасы белән бәрелешкән «Нива» йөртүчесе һәлак булган

Әлмәт районындагы трассада йөк машинасы белән бәрелешкән «Нива» йөртүчесе һәлак булган

ТР Әлмәт районында трассада «Нива» автомобиле йөк машинасы белән бәрелешкән. Татарстан Дәүләт автоинспекциясеннән хәбәр итүләренчә, юл-транспорт һәлакәте төнлә Казан-Оренбург автоюлының 245 нче километрында булган.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым