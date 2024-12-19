Пособие на час: как остановить чехарду с заменой школьных учебников

В российских школах и вузах по некоторым предметам чуть ли не ежегодно меняют учебники и сопровождающие их пособия и методички — такая практика не обоснована с точки зрения неизменности базовых стандартов образования.
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