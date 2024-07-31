Избранный президент Индонезии поделился фотографиями из Москвы

Избранный президент Индонезии и министр обороны Прабово Субианто поделился фотографиями из Москвы. На кадрах, размещенных в соцсети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), запечатлены Храм Христа Спасителя, собор Василия Блаженного и Кремль.