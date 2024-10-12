Политика как он...
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Политика как она есть

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СМИ: в Ливане подтвердили планы развернуть армию на границе с Израилем

СМИ: в Ливане подтвердили планы развернуть армию на границе с Израилем

Ливанские власти желают добиться немедленного прекращения огня с Израилем и развернуть свою армию в районах под контролем шиитского движения «Хезболлах» возле границы, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление спикера парламента Ливана, лидера шиитской партии «Амаль» Набиха Берри.

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