СМИ: в Ливане подтвердили планы развернуть армию на границе с Израилем

Политика как она есть

Ливанские власти желают добиться немедленного прекращения огня с Израилем и развернуть свою армию в районах под контролем шиитского движения «Хезболлах» возле границы, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление спикера парламента Ливана, лидера шиитской партии «Амаль» Набиха Берри.