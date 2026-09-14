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Минпросвещения разрешило школам использовать ИИ, но запретило загружать в нейросети персональные данные

Минпросвещения разрешило школам использовать ИИ, но запретило загружать в нейросети персональные данные

ИИ разрешено использовать для создания конспектов, презентаций, тестов и упражнений разного уровня сложности, в том числе для детей с ОВЗ, а также для анализа успеваемости и подготовки отчётности.

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