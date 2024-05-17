В Орловской области не освоена треть средств по нацпроектам

На реализацию нацпроектов в Орловской области за прошедшие две недели направлено 120 млн рублей. Это стало известно накануне, 16 мая, на совещании в администрации области с главами муниципальных образований.
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