Финляндия может стать следующим крипто-майнинговым гигантом Европы

Финляндия становится всё более привлекательным местом для криптомайнинга благодаря своему относительно прохладному климату, который помогает эффективно охлаждать майнинговые установки, а также изобилию возобновляемых источников энергии.
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