НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

159 подписчиков

Аршавин о Канделаки: «Сильный управленец, говорит все по делу и разбирается в своей теме»

— Пять лет назад вы представляли, что в вашей жизни будет так много медиаактивностей? — Еще в 2016-м мне звонила Тина Канделаки (заместитель генерального директора «Газпром‑Медиа Холдинг» – Спортс”), звала поработать на Евро-2016.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх