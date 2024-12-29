Аршавин о Канделаки: «Сильный управленец, говорит все по делу и разбирается в своей теме»

— Пять лет назад вы представляли, что в вашей жизни будет так много медиаактивностей? — Еще в 2016-м мне звонила Тина Канделаки (заместитель генерального директора «Газпром‑Медиа Холдинг» – Спортс”), звала поработать на Евро-2016.