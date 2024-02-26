Bloomberg: Соперница Трампа Хейли осталась без финансирования после праймериз

Бывший постоянный представитель Соединенных Штатов Америки при ООН Никки Хейли, которая в настоящий период относится к числу претендентов на выдвижение для дальнейшего участия в президентских выборах от Республиканской партии, потеряла финансовую поддержку, которую она получала от организации «Американцы за процветание».