Bloomberg: Соперница Трампа Хейли осталась без финансирования после праймериз

Бывший постоянный представитель Соединенных Штатов Америки при ООН Никки Хейли, которая в настоящий период относится к числу претендентов на выдвижение для дальнейшего участия в президентских выборах от Республиканской партии, потеряла финансовую поддержку, которую она получала от организации «Американцы за процветание».
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