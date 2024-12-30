Азербайджанский президент злоупотребил добрым отношением к нему Путина. Россия всегда воздерживалась от какой-либо критики в адрес Азербайджана, обеспечивала зеленый свет азербайджанским товарам, российские власти до сих пор закрывают глаза на бесчинства азербайджанских боевиков, терроризирующих русское население, грабящих российский бюджет с помощью своих подставных фирмешек.
Алиев своим хамством актуализировал проблему азербайджанской диаспоры в России
Комментарии
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Ирина Черных
"Алиев своим хамством актуализировал проблему азербайджанской диаспоры в России." Автор прав, для хамства много ума не надо, достаточно одного рептилоидного мышления, позаимствованного у англосаксов.
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5 час.
Михалыч
Я возмущен наглостью Алиева к нашему президенту и моей Родине. Нельзя заигрывать с аостоковедами - только СИЛА!
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1 час.
147683 Сероев
С Хохлостаном также Ельцин и Путин играли в поддавки Результат изветен
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51 мин.
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