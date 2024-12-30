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Закон и Порядок

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Алиев своим хамством актуализировал проблему азербайджанской диаспоры в России

Алиев своим хамством актуализировал проблему азербайджанской диаспоры в России

Азербайджанский президент злоупотребил добрым отношением к нему Путина. Россия всегда воздерживалась от какой-либо критики в адрес Азербайджана, обеспечивала зеленый свет азербайджанским товарам, российские власти до сих пор закрывают глаза на бесчинства азербайджанских боевиков, терроризирующих русское население, грабящих российский бюджет с помощью своих подставных фирмешек.

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Комментарии
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Ирина Черных
&quot;Алиев своим хамством актуализировал проблему азербайджанской диаспоры в России.&quot;                                                                                                           Автор прав, для хамства много ума не надо, достаточно одного рептилоидного мышления, позаимствованного у англосаксов.
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5 час.
Михалыч
Я возмущен наглостью Алиева к нашему президенту и моей Родине. Нельзя заигрывать с аостоковедами - только СИЛА!
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С Хохлостаном также Ельцин и Путин играли в поддавки Результат изветен
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