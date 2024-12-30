Азербайджанский президент злоупотребил добрым отношением к нему Путина. Россия всегда воздерживалась от какой-либо критики в адрес Азербайджана, обеспечивала зеленый свет азербайджанским товарам, российские власти до сих пор закрывают глаза на бесчинства азербайджанских боевиков, терроризирующих русское население, грабящих российский бюджет с помощью своих подставных фирмешек.