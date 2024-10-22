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Царьград

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Поджигателю релейного шкафа из Омска грозит срок за терроризм

Поджигателю релейного шкафа из Омска грозит срок за терроризм

Молодой человек исполнил заказ террористов из Украины и теперь будет отвечать по закону.Сотрудники УФСБ по Омской области, совместно с полицейскими Сибирского УТ МВД России, задержали 27-летнего жителя Омска, которого обвиняют в терроризме.

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