Поджигателю релейного шкафа из Омска грозит срок за терроризм

Молодой человек исполнил заказ террористов из Украины и теперь будет отвечать по закону.Сотрудники УФСБ по Омской области, совместно с полицейскими Сибирского УТ МВД России, задержали 27-летнего жителя Омска, которого обвиняют в терроризме.