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МОСИНФОРМ

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Александр Горбенко: Фестиваль «Спортлэнд» стал важным спортивно-культурным событием Москвы

Александр Горбенко: Фестиваль «Спортлэнд» стал важным спортивно-культурным событием Москвы

На фестивале «Спортлэнд» в Гостином дворе гости могли попробовать свои силы в 100 видах спорта, досуга и активного отдыха.

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