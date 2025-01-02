Трагедия в Новом Орлеане - лишь начало террористической кампании против США. У обозревателей есть все версии полагать, что американцев принесли в жертву ради Ирана и Сирии - новый фронт необходимо открывать как можно раньше, при это Украина "подождёт".
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