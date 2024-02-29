Академия МО РФ разработала дистанционный модуль с гранатометом для боевого робота

Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева запатентовала дистанционно управляемый боевой модуль с гранатометом, предназначенный для установки на роботизированные платформы.
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