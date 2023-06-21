76-й выпуск прошел в Уссурийском суворовском училище (фото)

Сегодня, 21 июня, в Уссурийском суворовском училище прошел очередной, ставший 76-м, выпуск учащихся. Аттестаты и знаки отличия получили 65 молодых людей, которые прошли путь от новичка-пятиклассника до повзрослевшего и выбравшего свой дальнейший путь в жизни одиннадцатиклассника.
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