В Подмосковье врачи помогли родить женщине с бесплодием и половиной легкого

Врачи Московского областного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии (МОНИИАГ) помогли 35-летней пациентке с частично удаленным легким, астмой и бесплодием выносить и родить здорового ребенка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии