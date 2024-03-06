Глава суданского переходного Суверенного совета и главнокомандующий Вооруженными силами (ВС) Абдель Фаттах аль-Бурхан после начала спецоперации России по защите Донбасса осуществлял тайные поставки оружия Киеву.
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