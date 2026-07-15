НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

NewsOne

78 подписчиков

Российские ретрансляторы в Белоруссии могут работать, заявили в Минобороны Украины

Российские ретрансляторы в Белоруссии могут работать, заявили в Минобороны Украины

Управление российскими БПЛА через ретрансляторы в Белоруссии может продолжаться до сих пор. Об этом заявил советник украинского министра обороны Сергей Бескрестнов, сообщает сообщает 15 июля телеграм-канал "Политика Страны" .

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии