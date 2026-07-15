Российские ретрансляторы в Белоруссии могут работать, заявили в Минобороны Украины

Управление российскими БПЛА через ретрансляторы в Белоруссии может продолжаться до сих пор. Об этом заявил советник украинского министра обороны Сергей Бескрестнов, сообщает сообщает 15 июля телеграм-канал "Политика Страны" .
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