Умеров подтвердил соглашение с США о безопасном судоходстве в Черном море

Достижение договоренностей с США по вопросам безопасности в Черном море и запрету ударов по энергетическим объектам подтвердил глава украинской делегации в Эр-Рияде, глава Минобороны Украины Рустем Умеров, 25 марта его цитирует издание «Страна».
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