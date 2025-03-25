Умеров подтвердил соглашение с США о безопасном судоходстве в Черном море

Достижение договоренностей с США по вопросам безопасности в Черном море и запрету ударов по энергетическим объектам подтвердил глава украинской делегации в Эр-Рияде, глава Минобороны Украины Рустем Умеров, 25 марта его цитирует издание «Страна».