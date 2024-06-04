Синоптик пообещала жителям Алтая умеренный июнь, дождливый июль и теплый август

Июнь будет в пределах нормы, заверила Анна Лапчик Начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Лапчик на пресс-конференции ТАСС рассказала о погоде этим летом.