Синоптик пообещала жителям Алтая умеренный июнь, дождливый июль и теплый август

Июнь будет в пределах нормы, заверила Анна Лапчик Начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Лапчик на пресс-конференции ТАСС рассказала о погоде этим летом.
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