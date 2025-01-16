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Рогов назвал символичным продление на Украине военного положения до 9 мая

Рогов назвал символичным продление на Украине военного положения до 9 мая

Киевский режим совершил символичный жест, продлив военное положение на Украине до 9 мая. Об этом РИА «Новости» заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов, глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

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