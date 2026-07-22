Стоматолог Дзгоева: чистка зубов после фруктов удаляет с них верхний слой эмали

Польза чистки зубов сразу после употребления сладких фруктов – это миф. На самом деле так человек рискует нанести зубам серьезный вред, практически стерев верхний слой эмали, предупредила в беседе с RT стоматолог-терапевт "СМ-Стоматология", кандидат медицинских наук Илона Дзгоева.