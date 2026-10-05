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Что известно о бригаде, которую Эстония перебрасывает к российской границе

Что известно о бригаде, которую Эстония перебрасывает к российской границе

Российские военные паблики бьют тревогу: Эстония перебрасывает к границе «элитные части». На деле речь о 1-й пехотной бригаде — обычном соединении, где служит много призывников.

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