Сноуден: провоенные политики были жестоко наказаны на выборах в Европарламент

Поддерживающие военные конфликты политики были жестоко наказаны на выборах в Европейский парламент. Об этом заявил бывший американский разведчик Эдвард Сноуден на своей странице в X, комментируя прошедшие выборы в Европарламент.
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