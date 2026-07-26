США приостановили удары по Ирану из-за ограничений по запасам противоракет

Администрация США временно прекратила проведение воздушных атак по территории Ирана. Такое решение связано с обеспокоенностью по поводу истощения запасов ракет-перехватчиков, необходимых для систем противовоздушной обороны.
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