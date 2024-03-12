Дорога, связывающая хутора Деминский и Большой Головский, будет отремонтирована! Как сообщил прокурор района Р.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Дорога, связывающая хутора Деминский и Большой Головский, будет отремонтирована! Как сообщил прокурор района Р.